In Eisleben und Sangerhausen hat ein Trickbetrüger mit seiner Masche Erfolg gehabt. Senioren haben angeblichem Bankmitarbeiter ihre Geldkarten ausgehändigt.

Symbolfoto - In Eisleben und Sangerhausen hat ein Trickbetrüger mit seiner Masche Erfolg gehabt.

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Ein dreister Trickbetrüger hat in Sangerhausen und Eisleben zugeschlagen: Eine 79-jährige Frau erhielt am Mittwochnachmittag in Sangerhausen Besuch von einem Mann, der sich als Bankmitarbeiter vorstellte und angab, dass die Geldkarte der Seniorin gesperrt worden sei.

Für den ordnungsgemäßen Umtausch der Karte wäre er zuständig. Er forderte von der Sangerhäuserin die Übergabe von Karte und dazugehöriger Geheimzahl und wollte kurze Zeit später beides zurückbringen, wie er jedenfalls angab. Dies geschah natürlich nicht. Zum möglichen Geldschaden für die Frau gibt es noch keine Angaben.

Ähnlich erging es auch einem 82-Jährigen aus Eisleben. Auch er übergab einem angeblichen Bankmitarbeiter die Geldkarte mit Geheimzahl. Hier wurde sofort Bargeld vom Konto des Seniors aus der Lutherstadt abgehoben, so die Polizei. Die Ermittlungen der Kripo in beiden Fällen laufen. Es wird davor gewarnt, unbekannten die Geldkarte zu überlassen.