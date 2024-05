DGB lädt ein: Hunderte feiern in Zeitz-Ost den 1. Mai mit Kundgebung und Musik

Hunderte waren bei strahlendem Sonnenschein zum Familienfest am 1. Mai nach Zeitz-Ost gekommen.

Zeitz/MZ. - Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, wird in Zeitz traditionell auf dem Platz der deutschen Einheit gefeiert. Hunderte folgten der Einladung der Gewerkschaften, die natürlich auch Stände am Platz aufgebaut hatten.

Unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ erinnern die Gewerkschaften in diesem Jahr besonders an ihre Kernforderungen und daran, dass sie entscheidende Aufgaben übernehmen, um die Menschen durch die „Zeitenwende“ zu bringen, wie es der Bezirksleiter der IG BCE Leipzig Jan Melzer in seiner Festrede ausführte.

Ein Grußwort kam vom Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Foto: Angelika Andräs

Bezirksleiter der IG BCE Leipzig Jan Melzer hielt die Festrede. Foto: Angelika Andräs

Marlis Erdely, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Burgenlandkreis, sprach ein Grußwort. Foto: Angelika Andräs

Melzer, der betonte, dass dies Treffen am 1. Mai mehr als ein Ritual zum Tag der Arbeit sei, sagte, dass Gewerkschaften nicht unbeholfen dabeistünden, sondern Zukunft gestalten. Und das egal, ob es um Lohnforderungen, höhere Tarifbindung, bessere Arbeitsbedingungen, sichere Zukunftsperspektiven, mehr Lebensqualität. gehe. „An uns vorbei wird keine relevante Entscheidung getroffen“, so der Bezirkschef.

Gewerkschaften, Vermieter, Vereine und Parteien hatten ihre Stände rund um den Platz aufgebaut. Foto: Angelika Andräs

Grußworte kamen von Marlis Erdely, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Kreisverbands Burgenlandkreis, und vom Zeitzer Bürgermeister Christian Thieme (CDU). Zahlreiche Parteien nutzten die Veranstaltung zum Wahlkampfauftakt. Nach der Kundgebund begann ein buntes Familienfest mit den Schalmeien aus Pretzsch und den Zeitzer Sternschnuppen.