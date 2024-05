Die Band "Hel's Throne" aus Battin will am 27. Juli den finalen Act spielen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Battin/MZ/THOMAS TOMINSKI - „Bis auf das Geld ist alles schick“, erklärt Jens-Peter Springer, der mit dem gemeinnützigen Verein „Helheim e.V.“ mitten in den Vorbereitungen für das zweite „Helheim Open Air“ steckt, das am 27. Juli die Heavy-Metal-Fans aus ganz Deutschland nach Battin locken soll. Der im Dezember 2023 gegründete Verein schöpft derzeit mehrere Möglichkeiten aus, um eine Absage zu verhindern. „Wir benötigen 23.000 Euro. Wenn uns bis Anfang Juni davon nicht 75 Prozent zur Verfügung stehen, müssen wir notgedrungen die Reißleine ziehen“, so Springer, der mit seinem Team mehrere Aktionen gestartet hat, damit es in der Kasse klingelt. „Das tägliche Türklinkenputzen kommt noch hinzu“, meint der 60-Jährige.