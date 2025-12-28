Nach dem Tag des offenen Denkmals ist auf der Baustelle in der Mittelstraße 1 in Harzgerode noch einiges passiert. Jetzt ist die Sanierung abgeschlossen.

Harzgerode/MZ. - Während für Bade- und Logierhaus Sicherungsmittel aus der Städtebauförderung in Millionenhöhe zugesagt und für den Bahnhof in Alexisbad gerade erst welche beantragt wurden, ist in Harzgerode nach zweieinhalbjähriger Bauzeit eine Fachwerksanierung abgeschlossen worden, die ebenfalls von Land und Bund mit Fördermitteln unterstützt wurde.