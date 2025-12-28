Andrang auf Raketen und Böller Der Countdown fürs Silvesterfeuerwerk läuft

Im Querfurter Ortsteil Spielberg startet der Verkauf von Silvesterfeuerwerk am 29. Dezember direkt nach Mitternacht. Im Saalekreis gibt es aber auch andernsorts Verkaufsstellen lokaler Händler und von heimischen Pyrotechnikern.