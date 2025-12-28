Andrang auf Raketen und Böller Der Countdown fürs Silvesterfeuerwerk läuft
Im Querfurter Ortsteil Spielberg startet der Verkauf von Silvesterfeuerwerk am 29. Dezember direkt nach Mitternacht. Im Saalekreis gibt es aber auch andernsorts Verkaufsstellen lokaler Händler und von heimischen Pyrotechnikern.
Saalekreis/MZ. - Der Countdown läuft: Ab Montag, dem 29. Dezember, darf offiziell Feuerwerk verkauft werden. Neben Supermarkt, Baumarkt und Co. verkaufen auch lokale Händler im südlichen Saalekreis Raketen und Feuerwerksbatterien.