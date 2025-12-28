weather wolkig
  4. Andrang auf Raketen und Böller: Der Countdown fürs Silvesterfeuerwerk läuft

Im Querfurter Ortsteil Spielberg startet der Verkauf von Silvesterfeuerwerk am 29. Dezember direkt nach Mitternacht. Im Saalekreis gibt es aber auch andernsorts Verkaufsstellen lokaler Händler und von heimischen Pyrotechnikern.

28.12.2025, 12:00
Die Nachfrage für Silvesterfeuerwerk ist im Saalekreis groß.
Die Nachfrage für Silvesterfeuerwerk ist im Saalekreis groß. (Foto: Katrin Sieler)

Saalekreis/MZ. - Der Countdown läuft: Ab Montag, dem 29. Dezember, darf offiziell Feuerwerk verkauft werden. Neben Supermarkt, Baumarkt und Co. verkaufen auch lokale Händler im südlichen Saalekreis Raketen und Feuerwerksbatterien.