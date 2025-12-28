Unbekannte entwendeten Feuerwerkskörper aus einem Container auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hettstedt. Gibt es Zeugen, die etwas beobachtet haben?

Hettstedt/MZ/DKA. - Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei zwei Tonnen Feuerwerkskörper in Hettstedt entwendet. Sie waren für den Verkauf bestimmt und befanden sich einem gesicherten Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Über der Heckerlingsbreite“.

Der Diebstahl muss sich laut Polizei im Zeitraum vom Mittwoch, 24. Dezember, acht Uhr, bis Samstag, 27. Dezember, 11.30 Uhr, ereignet haben. Der Schaden wird mit rund 15.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Polizei warnt vor Gefahren

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem illegalen Erwerb und unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern. Von ihnen können erhebliche Gefahren ausgehen.

Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz am Hettstedter Supermarkt beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Pyrotechnik geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.