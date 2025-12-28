Nachdem ein Transporter in Sangerhausen in Flammen stand, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Stolberg/MZ/DKA. - Ein Transporter ist auf einem Parkplatz in Stolberg ausgebrannt. Das Feuer ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht am oder im Fahrzeug. Die Polizei prüft die genauen Umstände des Brandes. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.