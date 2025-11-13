Für die Laubentsorgung sind die Anwohner zuständig, doch vielerorts hilft der Bauhof der Stadt Ballenstedt aus - und bittet die Einwohner von Rieder, das Laub zu großen Haufen zusammenzufegen. Welche Möglichkeiten es noch gibt, lesen Sie hier.

Rieder/MZ. - Es ist Herbst, die Bäume werfen ihre Blätter ab - und das Laub sammelt sich. Der Bauhof der Stadt Ballenstedt sammelt es in vielen Fällen auf, obwohl er nicht dafür zuständig ist. „Eigentlich sind die Einwohner selbst verpflichtet, das Laub zu entsorgen, denn das gehört zur Straßenreinigung dazu“, erklärt Ballenstedts Bauamtsleiter Wilfried Dette. Der Kehricht, und damit auch das Laub, seien von den Grundstückseigentümern zu entsorgen. „Es ist auch schwierig, die Leute wissen nicht wohin damit, wenn sie nicht einen Garten haben, wo sie es zwischenlagern können“, räumt der Amtsleiter ein.