Schneespaß im Harz Wintersport in Harzgerode: Loipe fertig – aber Ärger um beschädigte Skisprungschanze

Endlich ist die Loipe in Harzgerode gespurt – nach einer Technik-Panne und viel Einsatz des Wintersportvereins. Drei Kilometer warten jetzt auf Skilangläufer und Winterfans. Doch nicht alles läuft rund: Ärger gibt es um beschädigte Schanzen.