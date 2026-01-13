weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Wintersport in Harzgerode: Loipe fertig – aber Ärger um beschädigte Skisprungschanze

EIL
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt

Schneespaß im Harz Wintersport in Harzgerode: Loipe fertig – aber Ärger um beschädigte Skisprungschanze

Endlich ist die Loipe in Harzgerode gespurt – nach einer Technik-Panne und viel Einsatz des Wintersportvereins. Drei Kilometer warten jetzt auf Skilangläufer und Winterfans. Doch nicht alles läuft rund: Ärger gibt es um beschädigte Schanzen.

Von Susanne Thon Aktualisiert: 13.01.2026, 12:53
Kaum gespurt, ging es auch schon los.
Kaum gespurt, ging es auch schon los. Foto: WSV

Harzgerode/MZ. - Das herrliche Winterwetter hat am Wochenende Spaziergänger, Rodler und Skilangläufer in die Natur gelockt. Auch in Harzgerode, wo der ortsansässige Wintersportverein am Sonntagvormittag und damit relativ spät vermeldete, dass die Loipe jetzt gezogen sei.