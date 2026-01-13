EIL
Schneespaß im Harz Wintersport in Harzgerode: Loipe fertig – aber Ärger um beschädigte Skisprungschanze
Endlich ist die Loipe in Harzgerode gespurt – nach einer Technik-Panne und viel Einsatz des Wintersportvereins. Drei Kilometer warten jetzt auf Skilangläufer und Winterfans. Doch nicht alles läuft rund: Ärger gibt es um beschädigte Schanzen.
Aktualisiert: 13.01.2026, 12:53
Harzgerode/MZ. - Das herrliche Winterwetter hat am Wochenende Spaziergänger, Rodler und Skilangläufer in die Natur gelockt. Auch in Harzgerode, wo der ortsansässige Wintersportverein am Sonntagvormittag und damit relativ spät vermeldete, dass die Loipe jetzt gezogen sei.