Weddersleben/MZ/son. - Wenn die Clowns am Sonntagmorgen um 5.30 Uhr die Einwohner Wedderslebens wecken, startet der letzte von insgesamt drei Party-Tagen in dem Dorf an der Teufelsmauer: Vom 18. bis 20. Juli wird Volks- und Schützenfest gefeiert. Dessen Eröffnung ist am Freitag um 19.30 Uhr, anschließend gibt es Tanz im Festzelt mit der überregional bekannten Band Tänzchentee.

Lesen Sie auch: Lebenshilfe baut in Weddersleben neu

Am Samstag gibt es von 11 bis 17 Uhr einen (Kinder-)Flohmarkt auf dem Festplatz, um 15 Uhr beginnen die Titelwettkämpfe unter anderem des Volkskönigs und des Schlumpschützen. Ferner zeigt „Der Trixxxer“ eine Zaubershow (15.30 Uhr), und ein Roger-Whittaker-Double singt (16.30 Uhr). Ju-Jutsu-Vorführungen, Bogenschießen und eine Feuerwehrübung stehen auch auf dem Programm. Um 20 Uhr ist Tanz im Zelt mit DJ-Musik und Laser-Show.

Festumzug setzt sich in Bewegung

Der Festumzug am Sonntag geht um 9.30 Uhr los; Treffen ist eine halbe Stunde zuvor auf dem Festplatz. Später gibt es ein Frühshoppen und das Pokalschießen befreundeter Schützenvereine (beides ab 12.30 Uhr). Es gibt am Nachmittag auch Kinderschminken, das Ausschießen des Rehkönigs und um 16.30 Uhr die Proklamation und Ehrung „der Besten 2025“.

Eintrittskarten (ab 16 Jahren) gibt es im Vorverkauf im Eddi-Markt, im Ortsbüro und im Straßenverkauf. Flohmarkt-Besucher sind frei.