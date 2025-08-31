Zum 25. Jahrestag würdigen Politik, Verwaltung und Unterstützer die Arbeit der Bitterfelder Tafel. Ohne enge Zusammenarbeit mit dem Jobcenter wäre eine Fortführung kaum möglich. Türen stehen am Montag offen.

Bitterfeld/MZ. - Seit 2000 versorgt die Bitterfelder Tafel Bedürftige aus der Region mit Lebensmitteln. Am kommenden Montag, 1. September, lädt der Awo-Kreisverband Bitterfeld von 11 bis 13 Uhr zu einer Jubiläumsfeier in die Einrichtung in der Jeßnitzer Straße 6 ein. Zugleich öffnet die Tafel ihre Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher, die einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

Ein Vierteljahrhundert Hilfe

Geschäftsführerin Sabine Ameling erinnert an die Anfänge im Jahr 1999, als der damalige Bitterfelder Bürgermeister Werner Raubal die Idee von der Harzer Tafel nach Bitterfeld holte. Gemeinsam mit dem damaligen Awo-Vorstandsvorsitzenden Heller und Mitstreiterinnen wie Frau Mach und Frau Kotsch wurde die erste Struktur aufgebaut, so Ameling. „Die ersten Regale waren leer, wir hatten nur einen Sack Mehl, den wir in kleine Tüten abpackten. Doch die Helferinnen wirbelten los und bauten mit viel Engagement die Arbeit auf“, schildert die Chefin.

Von Beginn an war die Tafel auf Unterstützung angewiesen. Erst über Arbeitsamts- und ABM-Maßnahmen, später über verschiedene Rechtsformen des Jobcenters, heute über die KomBA Anhalt-Bitterfeld, das Jobcenter des Landkreises. „Allein mit Ehrenamtlichen ist es nicht möglich, die Arbeit dauerhaft zu stemmen. Unsere Helferinnen und Helfer werden älter und ohne das Personal aus den Beschäftigungsmaßnahmen können wir die steigende Zahl an Bedarfsgemeinschaften nicht versorgen“, betont Ameling. Der Leiter der Tafel, Thomas Brode, berichtet von aktuell rund 500 Bedarfsgemeinschaften und fast 1.000 registrierten Kunden. „Das Klientel wandelt sich. Früher waren es viele Rentner und Arbeitslose, heute kommen auch zahlreiche Familien mit Migrationshintergrund. Das führt gelegentlich zu Spannungen, doch unser Ziel bleibt es, alle gerecht zu versorgen“, sagt Brode.

Besonders hebt die Geschäftsführerin die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Landkreises hervor. „In den letzten Monaten wird die Unterstützung intensiviert, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen uns enorm. Ohne diese Hilfe ist eine Weiterführung der Tafel kaum denkbar“, erklärt Ameling.

Dank gilt auch den Märkten, Spendern und Unternehmen, die regelmäßig Waren und Sachleistungen zur Verfügung stellen. Zuverlässige Partner sind beispielsweise Dachser, Rossmann oder regionale Bäckereien. Zum Jubiläum sind zahlreiche Gäste geladen. Neben Landrat Andy Grabner und Oberbürgermeister Armin Schenk (beide CDU) sagen auch Vertreter des Jobcenters, darunter Andreas Sommer, ihr Kommen zu.

„Das zeigt Wertschätzung und gibt uns das Gefühl, dass unsere Arbeit gesehen wird“, so Ameling. Eingeladen sind zudem ehemalige Unterstützerinnen wie Frau Hirsch und Frau Neumann, die über viele Jahre als Ehrenamtliche halfen. „Auf diese Menschen konnte man sich immer verlassen“, betont Ameling. Der Festtag selbst ist bewusst schlicht gehalten.

Eine große Tafel im Hof bringt alle Gäste zusammen. „Wir wollen kein pompöses Fest, sondern eine Begegnung auf Augenhöhe. Es gibt eine Grillwurst, ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee – und vor allem die Gelegenheit, Danke zu sagen“, erklärt Ameling. Kolleginnen der Awo backen Kuchen, Sponsoren stellen zusätzliche Lebensmittel bereit. Ein Höhepunkt ist die Übergabe von Lebensmittelspenden aus Bitterfelder Kitas, der Stadtverwaltung und weiteren Einrichtungen. Dort standen in den Wochen zuvor Sammelkörbe, die mehrfach geleert werden mussten.

„Die Resonanz ist groß, viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich mit haltbaren Produkten“, berichtet Ameling. Auch Mitarbeiter der Firma Bayer unterstützen mit einer eigenen Aktion.

Jobcenter als Partner

Mit Blick auf die kommenden Jahre betont Brode die Notwendigkeit, die Infrastruktur auszubauen. Eine Kühlzelle für die Lebensmittel ist dringend nötig, um auch größere Mengen lagern zu können. „Wir sind auf Spenden angewiesen und hoffen, dass sich vielleicht ein Partner findet, der uns dabei unterstützt“, sagt er. Denn oft bieten Händler größere Mengen an und die kann man nicht abnehmen, es fehlt an Kühlkapazitäten. Die Händler springen dann von der Spende zurück.

Trotz aller Herausforderungen bleibt der Tenor eindeutig: Die Bitterfelder Tafel ist eine unverzichtbare Anlaufstelle. „Es ist nicht entscheidend, wie schön die Räumlichkeiten sind. Wichtig ist, dass die Lebensmittel dort hingelangen, wo sie gebraucht werden“, fasst Ameling zusammen.

Mit Dank an alle Unterstützer verbindet sie den Wunsch, dass das Projekt auch in den kommenden Jahren Bestand hat – getragen von hauptamtlicher Hilfe, ehrenamtlichem Einsatz und dem Vertrauen vieler Partner.