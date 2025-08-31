weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Geheimnis gelüftet: Elster kürt die 27. Miss Elbenixe. Annekatrin Betke übernimmt Ehrenamt. Wie das Heimat- und Schifferfest begeistert und Generationen gemeinsam am Elbufer feiern.

Von Annette Schmidt 31.08.2025, 17:45
Annekatrin Betke (Mitte) wird von den Elbeschwimmern über den Fluss zu ihrer Kürung als 27. Miss Elbenixe an die Elbpromenade von Elster begleitet.
Annekatrin Betke (Mitte) wird von den Elbeschwimmern über den Fluss zu ihrer Kürung als 27. Miss Elbenixe an die Elbpromenade von Elster begleitet. (Foto: Annette Schmidt)

Elster/MZ. - Wenn die Elbe glitzert und Musik durch die Straßen von Elster zieht, dann wird ein Fest gefeiert, das mehr ist als nur ein jährliches Ereignis. Das Heimat- und Schifferfest ist ein Stück Identität, ein Ort der Begegnung, ein Moment des Innehaltens – und ein Fest voller Leben.