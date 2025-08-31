Geheimnis gelüftet: Elster kürt die 27. Miss Elbenixe. Annekatrin Betke übernimmt Ehrenamt. Wie das Heimat- und Schifferfest begeistert und Generationen gemeinsam am Elbufer feiern.

Ein Traum wird wahr: Das ist Elsters 27. Miss Elbenixe.

Annekatrin Betke (Mitte) wird von den Elbeschwimmern über den Fluss zu ihrer Kürung als 27. Miss Elbenixe an die Elbpromenade von Elster begleitet.

Elster/MZ. - Wenn die Elbe glitzert und Musik durch die Straßen von Elster zieht, dann wird ein Fest gefeiert, das mehr ist als nur ein jährliches Ereignis. Das Heimat- und Schifferfest ist ein Stück Identität, ein Ort der Begegnung, ein Moment des Innehaltens – und ein Fest voller Leben.