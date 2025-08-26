weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Heimat- und Schifferfest: Elster in Feierlaune: Drei Tage Fest mit Musik, Umzug und einer neuen Miss Elbenixe

Das Heimat- und Schifferfest erlebt in Elster seine Premiere. Warum sich die Organisatoren für diese Variante entschieden haben und wann am Sonnabend die 27. Miss Elbenixe gekürt wird.

Von Thomas Tominski 26.08.2025, 12:00
Das Feuerwerk ist gesetzt. Bei der Premiere des Heimat- und Schifferfestes beginnt es am Samstag, 30. August , um 21.15 Uhr.
Das Feuerwerk ist gesetzt. Bei der Premiere des Heimat- und Schifferfestes beginnt es am Samstag, 30. August , um 21.15 Uhr. (Foto: Heimatverein Elster)

Zahna-Elster/MZ. - Die schlaflosen Nächte werden nicht weniger. Der Chefin des Heimatvereins Elster, Sabine John, gehen derzeit tausend Dinge durch den Kopf. Denn: Am Freitag fällt der Startschuss zur Premiere des Heimat- und Schifferfestes. Die Mitorganisatorin gibt offen zu, dass ihr der Abschied vom traditionellen Schul- und Heimatfest nicht leicht gefallen sei. Ausgerechnet vor der 150. Auflage kommt er zur Kehrtwende.