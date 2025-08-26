Das Heimat- und Schifferfest erlebt in Elster seine Premiere. Warum sich die Organisatoren für diese Variante entschieden haben und wann am Sonnabend die 27. Miss Elbenixe gekürt wird.

Elster in Feierlaune: Drei Tage Fest mit Musik, Umzug und einer neuen Miss Elbenixe

Das Feuerwerk ist gesetzt. Bei der Premiere des Heimat- und Schifferfestes beginnt es am Samstag, 30. August , um 21.15 Uhr.

Zahna-Elster/MZ. - Die schlaflosen Nächte werden nicht weniger. Der Chefin des Heimatvereins Elster, Sabine John, gehen derzeit tausend Dinge durch den Kopf. Denn: Am Freitag fällt der Startschuss zur Premiere des Heimat- und Schifferfestes. Die Mitorganisatorin gibt offen zu, dass ihr der Abschied vom traditionellen Schul- und Heimatfest nicht leicht gefallen sei. Ausgerechnet vor der 150. Auflage kommt er zur Kehrtwende.