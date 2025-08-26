Im Süden von Weißenfels ist ein Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Etwa 50 Feuerwehrleute sind derzeit dort im Einsatz.

Lagerhalle in Weißenfels in Flammen: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Feuerwehrleute sind bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Weißenfels im Einsatz. Dort brannte eine Lagerhalle eines Recyclingunternehmens.

Weißenfels. – Auf einem Recyclinghof in Weißenfels (Burgenlandkreis) ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, brennt die Halle seit dem frühen Dienstagmorgen. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer bis zum Mittag nicht gelöscht.

Bis zum Mittag war das Feuer auf dem Recyclinghof in Weißenfels noch nicht gelöscht. (Foto: dpa/Sebastian Willnow)

Rund 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Sie versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf Bürogebäude und weitere Lagerflächen zu verhindern.

Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden. Anwohner wurden in einem Umkreis von drei Kilometern aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.