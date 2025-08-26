Brand auf Recyclinghof Lagerhalle in Weißenfels in Flammen: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten
Im Süden von Weißenfels ist ein Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Etwa 50 Feuerwehrleute sind derzeit dort im Einsatz.
Aktualisiert: 26.08.2025, 13:58
Weißenfels. – Auf einem Recyclinghof in Weißenfels (Burgenlandkreis) ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, brennt die Halle seit dem frühen Dienstagmorgen. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer bis zum Mittag nicht gelöscht.
(Foto: dpa/Sebastian Willnow)
Rund 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Sie versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf Bürogebäude und weitere Lagerflächen zu verhindern.
Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden. Anwohner wurden in einem Umkreis von drei Kilometern aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.