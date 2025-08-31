Das Amtsgericht in Köthen hatte einen jungen Mann unter anderem wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Seine Geldstrafe abbezahlt hat er jedoch nicht komplett. Jetzt muss der 21-Jährige ins Gefängnis.

Köthen/Magdeburg/MZ - Einen gesuchten Straftäter hat ein Bundespolizist am frühen Freitagmorgen in einem Regionalexpress zwischen Köthen und Magdeburg erkannt. Darüber informiert die Bundespolizeiinspektion Magdeburg.

Der 21-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht. Er habe versucht, sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen und widersetzte sich. „In der Folge mussten ihm Handfesseln angelegt werden“, heißt es weiter.

Eine hinzugezogene Streife habe den Bundespolizisten bei der Ankunft am Bahnhof Magdeburg Buckau unterstützt und den Deutschen zur Bundespolizei am Hauptbahnhof in Magdeburg gebracht.

Wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, hatte das Amtsgericht Köthen den Mann im Dezember 2023 zu 1.500 Euro Geldstrafe beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt.

„Einen Teil des auferlegten Betrages beglich der Verurteilte“, teilt die Bundespolizeiinspektion mit. „Die vollständige Zahlung beziehungsweise der Strafantritt blieben jedoch aus.“ Folglich habe die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am 29. Juli 2025 einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Den haftabwendenden Betrag von 780 Euro habe der Gesuchte erneut nicht aufbringen können. Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.