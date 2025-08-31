Auf der Grünfläche am Hauptbahnhof hat es am Freitag einen gefährlichen Zwischenfall gegeben. Was bislang bekannt ist.

Dessau/MZ. - Auf der Grünfläche vor dem Hauptbahnhof in Dessau hat am Freitag ein 37-jähriger Mann aus Deutschland eine 20-jährige junge Frau und einen 23-jährigen Syrer mit einer Handsäge bedroht und attackiert. Das hat die Bundespolizei am Sonntag gemeldet. Der junge Syrer wurde leicht am Oberschenkel getroffen, jedoch nicht verletzt. Weitere Angriffsversuche konnten abgewehrt werden.

Beide flüchtete nach dem Angriff in Richtung Hauptbahnhof und eilten hilferufend zu einer Streife der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen schnell stellen. Unter der Androhung von Pfefferspray ließ der 37-Jährige die Säge fallen. Die Bundespolizisten brachten ihn zu Boden.

Er wurde gefesselt und zum nahe gelegenen Bundespolizeirevier geführt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief negativ, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Die Handsäge wurde sichergestellt. Gegen den Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung eingeleitet.