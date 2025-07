Bereits am Sonntag, 6. Juli, findet im Freibad Albertine in Harzgerode die alljährliche Rutschenmeisterschaft statt. Schnuppertauchen ist an dem Tag auch möglich.

Harzgerode/MZ/tho. - Auf die Rutsche, fertig, los! Im Freibad Albertine im Neudorfer Weg in Harzgerode wird wieder um die Wette gerutscht. Diesmal aber schon am Sonntag, 6. Juli, und damit rund einen Monat früher als sonst.

Zum 21. Mal findet die von der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ins Leben gerufene Rutschenmeisterschaft statt. Sie ist in diesem Jahr erstmal an das Sommermärchen gekoppelt – das Harzgeröder Stadtfest mit Bürgerfrühstück, Lkw-Ziehen, Vereinsmeile und Party am Abend findet am Samstag, 5. Juli, statt. Im vergangenen Jahr sausten mehr als 70 Teilnehmer die 65 Meter lange, blaue Halbröhre hinab. Das Freibad öffnet am Sonntag – wie an jedem Tag in den Ferien – um 10 Uhr. Um 11 Uhr startet der Wettbewerb. Vorher können sich die Teilnehmer anmelden und einrutschen. Denn für den Turbo braucht es auch die richtige Technik. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche (3 bis 17 Jahre) 3,50 Euro.

Die Becken locken mittlerweile mit einer Wassertemperatur von 23 Grad. Im Erlebnisbecken sorgen aufblasbare Wasserattraktionen für noch mehr Spaß. Und im Schwimmerbecken bietet die in Siptenfelde ansässige Tauchschule Tauchsport Köhler wieder Schnuppertauchen an.