Gernrode/MZ. - Die Bilder an den Wänden sind farbenfroh: Grün, Blau, Gelb und Rot erscheinen mal wild durcheinander, mal sanft in Formen gefügt. Natürliche Landschaften mit Wiesen und Wolken, einem Teich, daneben Landschaften der Seele.

Die Ballenstedter Malerin Barbara Kirchner-Babinecz gewährt in der Alten Elementarschule Gernrode Innenansichten. Mit ihrer Ausstellung „Heilung und Entfaltung durch meditatives Malen“, die das nächste halbe Jahr dort zu sehen ist, lädt sie ein zu mehr Achtsamkeit gegenüber sich selbst und der Natur.

„Ich habe meine Gesundheit dadurch wiedergewonnen, dass ich die Natur schätze“

„Wenn man sich bewusst mit der Natur befasst, das heilt“, sagt sie und erzählt, dass ihr das geholfen habe, ihre Herzkrankheit zu überwinden. „Das Wichtigste ist, gehen Sie in die Natur und freuen Sie sich an der Sonne, am Himmel, an den Jahreszeiten“, gibt sie ihren Zuhörern bei der Ausstellungseröffnung mit auf den Weg. „Viele verkriechen sich, machen die Tür zu. Ich habe meine Gesundheit dadurch wiedergewonnen, dass ich die Natur schätze und möglichst oft, am liebsten täglich, wahrnehme, fühle.“

Barbara Kirchner-Babinecz, Jahrgang 1938, studierte an der Humboldt-Universität Berlin Musikwissenschaft und Ästhetik, später Kunstpädagogik und Geschichte. Zunächst freischaffende Dozentin, arbeitet sie seit 1976 als freischaffende Malerin, Grafikerin und Kunstpädagogin.

Täglich Nachrichten über Krieg und Zerstörung: „Da kommt es darauf an, gegenzuhalten“

„Ich bin seit vielen Jahren mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aller Altersgruppen zusammengekommen. Uns verbindet die Freude am Malen und Zeichnen, das Bedürfnis, die eigene Sicht der Dinge, die innere Anschauung der erlebten Welt zum künstlerischen Ausdruck zu bringen“, sagt sie. Bilder seien „Psychogramme, die Botschaften und spirituelle Informationen enthalten, wenn man sie in Ruhe auf sich einwirken lässt.“

Die täglichen Nachrichten über Krieg und Zerstörung in der Welt machen Angst, sagt sie. „Das macht ja was mit uns. Da kommt es darauf an, gegenzuhalten, dass wir uns innerlich starkmachen, unsere eigenen, inneren Bilder betrachten, die wir gestalten durch Naturgenuss, durch einen menschlichen Umgang.“

„Meditatives Malen ist Malen als Betrachtung des inneren Selbst“

Die psychischen und körperlichen Schäden vieler Menschen seien „hervorgerufen durch eine auf Egoismus und Verantwortungslosigkeit beruhenden Welthaltung. Die Zeichen stehen auf Sturm“, mahnt die Künstlerin. Aus dieser Situation heraus führe ein Weg zum Herzen, nach innen, sagt sie.

Meditation und Malerei könne man miteinander verbinden. Wenige Materialen wie Farben und Papier und Entdeckerfreude seien die einzigen Voraussetzungen, die man brauche. „Meditieren heißt Betrachten“, betont die Malerin. „Meditatives Malen ist Malen als Betrachtung des unbekannten, rätselhaften, inneren Selbst.“

Barbara Kirchner-Babinecz: Malen trägt zur Heilung bei

Malen ist für Barbara Kirchner-Babinecz ein Weg zum Erkenntnisgewinn. Und, das betont sie immer wieder, es trage zur Heilung bei. „Durch die innere, richtige Galerie. Durch das, was wir in uns hineinlassen und was wir verarbeiten.“ Die Natur in ihrer Vielfalt sei so schön, dass man sich jeden Tag bewusst daran erfreuen kann. „Das möchte ich gerne rüberbringen, dass man sich die richtigen Bilder vor Augen führt und sich daran aufbaut.“

Sie habe das selbst erlebt: Nach 45 Jahren in Berlin kam sie 2003 nach Ballenstedt. „Ich hatte Gelegenheit zu wandern, positive Bilder in mir aufzubauen. Und von denen zehre ich jetzt.“