Spätestens am 1. Juni wird im Freibad „Albertine“ in Harzgerode die Saison eröffnet. Welche Neuerungen es gibt, welche Veranstaltungen anstehen und warum die Saison nicht leicht wird.

Harzgerode/MZ. - Nicht eine Wolke ist am Himmel. Einladend blau glitzert das Wasser in den Edelstahlbecken in der Sonne. Ein Bodensauger dreht darin seine Runden – wie jeden Tag. Auch das dient dazu, die Wasserqualität hoch zu halten. „Wir sind bereit“, sagt Heiko Engler, Schwimmmeister im Freibad Albertine in Harzgerode. Bereit, wenn es das Wetter ist. Spätestens aber am 1. Juni soll die Freibadsaison starten.