Stecklenberg/MZ. - Die Sonne lacht am Montag, der Frühling ist in den Startlöchern. Dazu passend stimmt Herta Bamberg ein Lied an: „Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Frühling, Frühling wird es schon bald.“ Sie singt mit voller Stimme, winkt mit Händen und Armen im Takt und den Menschen in ihrer Umgebung zu. Ein, zwei singen mit, müssen aber bei der zweiten Strophe aufgeben; Herta Bamberg nicht. Sie ist gut drauf an ihrem Ehrentag: Am Montag, 19. Februar, ist sie 102 Jahre alt geworden.