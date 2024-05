Warum schmeckt Schokolade eigentlich so lecker?

Merseburg/MZ - Als Tafel, Hase oder zum Trinken – Schokolade, einst ein Luxusgut, ist für manche heute fast zum Grundnahrungsmittel geworden. Sie kann aber auch Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung sein. Valentin Cepus, Chemieprofessor an der Hochschule Merseburg, wirft dort am kommenden Dienstag im Zuge der öffentlichen Reihe „Alltagschemie“ einen wissenschaftlichen Blick auf das Nahrungsmittel. Robert Briest sprach vorab mit ihm darüber, was Chemie mit Schokolade zu tun hat.