Der Naturpark Hoher Fläming lädt am Sonntag, 26. Mai, zum 17. Naturpark-Wanderfest ein.

Raben/MZ. - Der Naturpark Hoher Fläming lädt am Sonntag, 26. Mai, zum 17. Naturpark-Wanderfest ein. Unter dem Motto „Von sportlich bis gemütlich – unterwegs im Naturpark Hoher Fläming“ haben die Wanderleiter 13 abwechslungsreiche Wander- und zwei Radtouren vorbereitet.

Ziel aller Touren ist die Burg Rabenstein auf dem 153 Meter hohen Steilen Hagen in Raben, wo in mittelalterlicher Burgkulisse die Wandergäste ein Speisen- und Getränkeangebot erwartet. Interessierte können dort an Burgführungen mit Ralf dem Raben teilnehmen, den Burgturm mit seinem fantastischen Rundumblick besteigen und den Hofladen besuchen. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Klangarchitekt und Jazzsaxophonist Wenzel Benn.

Das Naturpark-Wanderfest wird organisiert von der Naturparkverwaltung Hoher Fläming, dem Naturparkverein Hoher Fläming sowie vom Team der Burg Rabenstein. Die Startpunkte sind über den Regionalexpress RE7 oder die Buslinien 572 (Burgenlinie) und X2 erreichbar.

Informationen zu den Touren wie Anfahrt, Streckenverlauf und Kosten unter www.naturparkwanderfest.de