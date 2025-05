Nebra - Jana Fischer hat die beste Zuganbindung. Ihr Haus liegt direkt am Bahnsteig, wo gerade just in dem Moment auch die Regionalbahn der Linie 77 steht. Bahnhof 1 in Nebra heißt ihre Adresse. Vor gut neun Jahren erwarb die Stadt- und Verkehrsgeografin das Gebäude samt Grundstück.

