Beim traditionellen Anschwimmen zum 1. Mai stürzten sich rund 30 Teilnehmer – darunter auch Oberbürgermeister Alexander Vogt – in die Saale. Ein Spektakel mit guter Laune und viel Applaus am Saalestrand in Halle.

Anschwimmen in Halle: Oberbürgermeister Alexander Vogt geht in der Saale baden

Zum 1. Mai in Halle wurde traditionell in der Saale angeschwonnen.

Halle (Saale)MZ - Bei frühlingshaftem Wetter fand am Maifeiertag das traditionelle Anschwimmen am Saalestrand in Halle statt. Rund 30 mutige Schwimmerinnen und Schwimmer wagten sich in das noch kühle Wasser der Saale.

Besonderen Zuspruch erhielt die Veranstaltung durch die Teilnahme von Oberbürgermeister Alexander Vogt, der selbst in Badebekleidung ins Wasser stieg.

(Foto: Marvin Matzulla)

Organisiert wurde das Event wie jedes Jahr von Klaus-Dieter Gerlang (Saaleschwimmer). Das Anchwimmen hat sich längst zu einem festen Termin in der Stadt entwickelt und erfreut sich jährlich wachsender Beliebtheit.