Die Walpurgisnacht auf dem legendären Hexentanzplatz in Thale steht bevor, ebenso der mehrtägige Walpurgismarkt in der Innenstadt. Alles zu Anreise, Parken, Eintritt und Sicherheit – was Gäste wissen müssen.

Mega-Feier zur Walpurgisnacht auf Hexentanzplatz in Thale – was Besucher wissen müssen

Thale/MZ. - Ihr erstes Konzert in diesem Jahr ist auf dem Hexentanzplatz in Thale: Die „Neue Deutsche Härte“-Rockband Oomph! tritt bei der Walpurgisnacht auf – in der „Nacht der Nächte auf der legendären Open-Air-Bühne“, freut sich ihr Sänger Der Schulz. „Dunkle Musik darf nicht fehlen“ in der Walpurgisnacht, sagt Ronny Große, Geschäftsführer der Bodetal Tourismus GmbH (BTG). Es gebe aber ein bunt gemischtes Programm am 30. April.