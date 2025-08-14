Einst ein beliebtes Feriendomizil, ist es heute ein Lost Place im Harz: das ehemalige Fritz-Heckert-Heim in Gernrode. Investoren wollen hier ein neues Tourismusangebot entwickeln. Starten jetzt die Arbeiten?

Pläne für ehemaliges Feriendomizil Fritz-Heckert-Heim Gernrode: Starten die Arbeiten jetzt?

Gernrode/MZ. - Seit mehr als 30 Jahren verwaist, hat das ehemalige Ferienheim „Fritz Heckert“ vor rund vier Jahren neue Eigentümer bekommen: Eine Investorengruppe erwarb das Gelände auf dem Kuhkopf bei Gernrode und das noch als Betonskelett vorhandene denkmalgeschützte Gebäude mit dem Ziel, hier ein neues Tourismus- und Ferienangebot zu entwickeln.