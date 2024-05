Licht und Laser, Musik und Menschenmassen: Rund 7.000 Besucher feiern die Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz in Thale.

Fotogalerie: 7.000 Menschen feiern auf dem legendären Hexentanzplatz in Thale

Spektakuläre Wesen: Die „Walking Acts“ begleiteten die Großveranstaltung auf dem Hexentanzplatz in Thale. Sie begrüßen die 7.000 Gäste der Walpurgisnacht 2024 schon an den Eingängen, sind überall auf dem Festgelände anzutreffen – nach Sonnenuntergang sogar bunt beleuchtet.

Thale/MZ. - Der Neustart nach vier Jahren Abstinenz ist geglückt: Rund 7.000 Menschen haben die Walpurgisnacht auf dem legendären Hexentanzplatz in Thale gefeiert. Das war die zurückliegenden vier Jahre wegen Corona-Pandemie und Bauarbeiten nicht möglich. Viele Besucher verkleideten sich als Hexe, Teufel oder Gruselgestalt. Die Stimmung war ausgelassen und friedlich.

Beeindruckende Bilder: Die Mystik- und Lasershow ist ein Highlight bei der Walpurgisnacht 2024. (Foto: Marko Heiroth)

Viele der Besucher kommen passend verkleidet zu der „Nacht der Nächte“ nach Thale. (Foto: Marko Heiroth)

Vollen Einsatz zeigt dieses Mitglied der Band „Letzte Instanz“, deren Musik mit der von „Unheilig“ zu vergleichen ist. (Foto: Marko Heiroth)

Mike Kilian von der Rolling-Stones-Coverband „Starfucker“ heizt der Menge auf der „Hexe“ in Thale ein. (Foto: Marko Heiroth)

Auf der großen Bühne startete Sidney Youngblood das Musikprogramm. Kreischende Fans jubelten „Team5ünf“ zu. Die Rolling-Stones-Coverband „Starfucker“ heizte der Menge ein, und „Letzte Instanz“ überzeugte mit Rock- und Streichinstrumenten. Die „Fliegenden Sachsen“ umrahmten mit akrobatischen Einlagen – an Bändern in zehn Metern Höhe – die beeindruckende Mystik- und Lasershow. Mit einem Feuerwerk endete die Party.

„Team5ünf" auf der Bühne auf dem Hexentanzplatz in Thale. (Foto: Marko Heiroth)

Akrobatik zeigen die „Fliegenden Sachsen“. Zum Teil an Bändern in mehreren Metern Höhe (links und rechts). (Foto: Marko Heiroth)

Es muss nicht immer Hexe oder Teufel sein: Diese „Frei-Geister aus Thüringen“ sind dennoch gruselig anzusehen. (Foto: Marko Heiroth)

Auf der großen Bühne startet Sidney Youngblood das Musikprogramm. (Foto: Marko Heiroth)

Ronny Große, Geschäftsführer der Bodetal Tourismus GmbH (BTG), dankte allen Planern und Helfern. Beispielsweise packten Mitarbeiter des Tierparks Hexentanzplatz beim Aufbauen der Backstage-Zelte an.

Am Dienstag bzw. in der Nacht zum 1. Mai fanden verschiedene Walpurgisfeiern im Landkreis Harz statt: neben Thale auch etwa in Schierke und Wernigerode. „Insgesamt nahmen 15.000 Besucher teil“, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz. „Es kam zu keinerlei Störungen.“

Die „Walking Acts“ sind als Fotomotiv sehr beliebt. (Foto: Marko Heiroth)