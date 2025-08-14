In Bad Lauchstädt startet die Ausstellung zum Brunnenfest mit Hubertus Kiesel am 14. August. Gezeigt werden auf 40 Stoffbahnen seltene Aufnahmen aus Stadt und Kurpark sowie ein Film von 1938 – welche Begegnungen die Ausstellung sichtbar macht, überrascht.

Bad Lauchstädt: Hubertus Kiesel zeigt vor dem Brunnenfests 2025 ein neue Ausstellung – mit seltenen Blicken

Szenen, wie diese Cabriofahrt 1908 sind in der Schau zu sehen.

Bad Lauchstädt/MZ. - Die Ausstellungen von Hubertus Kiesel sind seit Jahren ein fixer Programmpunkt beim Bad Lauchstädter Brunnenfest. Aus seiner umfassenden Sammlung aus Ansichtskarten seiner Heimatstadt und Artefakten aus der Historie des Brunnenversandes hat er immer wieder für kleine Zeitreisen zu verschiedenen Themen gesorgt. Doch anno 2025 wollte Kiesel keine Schau mehr vorbereiten -- eigentlich.