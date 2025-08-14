Die Wohnungsbaugenossenschaft will einen leerstehenden Wohnblock in der Nikolaistraße umbauen. Doch vorher muss sie sich wohl in einem Rechtsstreit durchsetzen.

Weißenfels/MZ. - Drei Hauseingänge sind längst mit Spanplatten verriegelt. Unkraut wuchert aus den Gehwegplatten. Am vierten Eingang jedoch deuten Mülltonnen daraufhin, dass dort noch jemand wohnt. Das Umfeld des Plattenbaus in der Weißenfelser Nikolaistraße 31 bis 37 ist ein ziemlich düsterer Ort. Das will die Wohnungsbaugenossenschaft Weißenfels/Saale (WBG) ändern. Nachdem die WBG den in den 1980er-Jahren errichteten Wohnblock vor zwei Jahren von einem privaten Eigentümer gekauft hatte, will sie ihn nun sanieren und moderne Mietwohnungen anbieten.