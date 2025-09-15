Die Verbandsgemeinde Vorharz hat Teile der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Hausneindorf renovieren und umbauen lassen. Was gemacht wurde, und wann Interessierte in die Villa gucken können.

Unter anderem ist die Fassade der Kita in Hausneindorf saniert worden. Was im Inneren neu ist, zeigt das Team bei einem Tag der offenen Tür.

Hausneindorf/MZ/son. - Es hat sich viel getan in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Hausneindorf: Viele Umbau- und Renovierungsarbeiten seien in diesem Jahr ausgeführt worden. „Die Kita erstrahlt im neuen Glanz“, fasst eine Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Vorharz, die Trägerin der Einrichtung ist, zusammen. Und darum lädt das Kita-Team zum Tag der offenen Tür am Freitag, 19. September, ein.