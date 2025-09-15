Kinderbetreuung im Harz Vorharz-Kita zeigt renoviertes Inneres
Die Verbandsgemeinde Vorharz hat Teile der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Hausneindorf renovieren und umbauen lassen. Was gemacht wurde, und wann Interessierte in die Villa gucken können.
Hausneindorf/MZ/son. - Es hat sich viel getan in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Hausneindorf: Viele Umbau- und Renovierungsarbeiten seien in diesem Jahr ausgeführt worden. „Die Kita erstrahlt im neuen Glanz“, fasst eine Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Vorharz, die Trägerin der Einrichtung ist, zusammen. Und darum lädt das Kita-Team zum Tag der offenen Tür am Freitag, 19. September, ein.