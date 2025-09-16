Fährbetrieb eingestellt: Die Elbfähre zwischen Prettin und Dommitzsch pausiert am 16. September seit 10.30 Uhr wegen starken Winds. Welche Fähre den Betrieb aufrecht erhält.

Prettin/Pretzsch - Aufgrund des anhaltend windigen Wetters muss die Elbfähre zwischen Prettin und Dommitzsch am heutigen Dienstag, 16. September, seit 10.30 Uhr den Betrieb für den Rest des Tages einstellen. Dies teilte Betreiber Jan Ulrich über die entsprechende WhatsApp-Gruppe mit.