Trainieren wie in der Raumfahrt Neues Fitnessstudio versetzt Weißenfelser in Schwingung
Christian Zeidler setzt in seiner neuen Vimodrom-Fitnessstudio in der Naumburger Straße in Weißenfels auf ein Trainingskonzept, das mit Vibrationstechnik arbeitet.
Aktualisiert: 16.09.2025, 11:27
Weißenfels - Zweimal zehn Minuten Training pro Woche, um fit zu bleiben – reicht das? Ja, versichert Christian Zeidler. Der 43-Jährige, der seit zweieinhalb Jahren Gesellschafter des Mitteldeutschen Basketballclubs Syntainics MBC ist, hat jetzt in der Naumburger Straße in Weißenfels ein sogenanntes Vimodrom-Fitness-Studio eröffnet.