Wieso eine alte Redewendung aus dem Mittelalter ihre (Kratz-)Spuren in Frose hinterlassen hat. Ortschronist Kurt Engmann hat die Zeitzeugen entdeckt.

Was große Steine in kleinen Froser Gassen mit einer Redewendung zu tun haben

Kurt Engmann präsentiert einen der Kratzsteine am Anfang der Petergasse in Frose. Was dieser mit einer Redewendung aus dem Mittelalter zu tun hat.

Frose/MZ - „Wissen Sie, woher der Ausspruch ‚die Kurve kratzen‘ kommt?“, fragt Kurt Engmann mit einem verschmitzten Lachen. Der Ortschronist aus Frose spricht von einem Phraseologismus, also einer umgangssprachlichen Redewendung aus dem Mittelalter, die so viel bedeutet wie: Jemand konnte sich gerade noch so – möglicherweise sogar unauffällig – einer unangenehmen Situation entziehen oder einer Gefahr entgehen.