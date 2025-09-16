Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Bad Lauchstädt kommt es zum Eklat im Gerichtssaal in Halle: Der Angeklagte erscheint nicht zur Verhandlung. Jetzt wird er in Untersuchungshaft genommen.

Messerstecher schwänzt Prozessauftakt - Was dem Mann aus Bad Lauchstädt jetzt blüht

Ein 21-Jähriger soll einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Prozessauftakt platzte, weil der Angeklagte nicht erschien.

Bad Lauchstädt/Halle/MZ. - Ein 21-Jähriger aus Bad Lauchstädt ist wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Jurastudenten, die an diesem Tag l den Saal füllen, in dem die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Halle tagt, hätten ihm gern ins Gesicht gesehen. Doch der Mann entschied sich gegen einen Auftritt vor Gericht.