Hausneindorf/MZ. - Dass der Feuerwehrhof gemacht wird, darauf hätten die Kameraden 32 Jahre – seit dem Einzug in das Gebäude an der Lindenstraße in Hausneindorf – gewartet, sagt Uwe Fabian, Bürgermeister der Gemeinde Selke-Aue. Die geschätzt 30 mal 15 Meter große Fläche sei immer mal ein bisschen ausgebessert worden, mehr nicht. Aber jetzt hat der Hof eine ebene Asphaltschicht bekommen. „Jetzt fahren wir nicht mehr den Schlamm in die Garage“, so Fabian, der zugleich Ortswehrleiter ist. Beim Hof „sind wir mit dem Fegen nicht mehr hinterhergekommen“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.