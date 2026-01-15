Im März 2026 öffnet die neue Ausstellung im Schlossmuseum Quedlinburg. Bevor hier die historischen Schätze ins Rampenlicht treten, ist Präzision gefragt, werden maßgefertigte Halterungen gebaut. Ein Blick hinter die Kulissen.

Vom Archiv ins Rampenlicht: So entsteht die spektakuläre neue Ausstellung für das Schlossmuseum Quedlinburg

Museumsleiterin Uta Siebrecht und Sammlungsleiter Christian Müller legen die bei den Sanierungsarbeiten gefundenen Reste von prächtigen Renaissance-Kachelöfen bereit. Deren Platzierung in einer Vitrine im neuen Schlossmuseum in Quedlinburg soll dann durch die Einrichtungsgestalter vorbereitet werden.

Quedlinburg/MZ. - Behutsam legt Uta Siebrecht das Keramik-Löwenköpfchen auf den Zeichenkarton. „Ein tolles Element, um zu zeigen, wie kostbar der Residenzbau ausgestattet war, bevor er die Gestalt erhielt, die er heute hat“, erklärt die Leiterin der städtischen Museen und Archive der Stadt Quedlinburg. Zum Löwenkopf, der einst ganz oben an einem Renaissance-Kachelofen angebracht war, kommen Kachelstücke, die verziert oder mit Inschriften versehen sind und von anderen Prachtöfen aus jener Zeit stammen. Bei der Sanierung des Stiftsbergensembles überwiegend im Schutt, in einer Verfüllschicht im Nordflügel gefunden, sollen sie in der neuen Ausstellung im Schlossmuseum, die in gut zwei Monaten eröffnet wird, in einer Vitrine präsentiert werden.