Beliebte Einrichtung in Stecklenberg Umbau in Seniorenzentrum im Harz: Das plant das DRK anstelle von Pflegezimmern

Zuletzt hat der DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt umfangreiche Arbeiten im Neubauteil des Seniorenzentrums in Stecklenberg umgesetzt. Jetzt ist ein nächstes Projekt geplant, mit dem am Standort etwas ganz Neues entstehen soll.