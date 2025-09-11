weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Beliebte Einrichtung in Stecklenberg: Umbau in Seniorenzentrum im Harz: Das plant das DRK anstelle von Pflegezimmern

Beliebte Einrichtung in Stecklenberg Umbau in Seniorenzentrum im Harz: Das plant das DRK anstelle von Pflegezimmern

Zuletzt hat der DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt umfangreiche Arbeiten im Neubauteil des Seniorenzentrums in Stecklenberg umgesetzt. Jetzt ist ein nächstes Projekt geplant, mit dem am Standort etwas ganz Neues entstehen soll.

Von Petra Korn 11.09.2025, 15:30
Blick auf das Seniorenpflegezentrum des DRK-Kreisverbandes Quedlinburg-Halberstadt in Stecklenberg. Hier sind weitere Sanierungs- und Umbauarbeiten geplant.
Blick auf das Seniorenpflegezentrum des DRK-Kreisverbandes Quedlinburg-Halberstadt in Stecklenberg. Hier sind weitere Sanierungs- und Umbauarbeiten geplant. Foto: Korn

Stecklenberg/MZ. - Gerade erst hat der DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt sein Bauprojekt im Seniorenzentrum in Stecklenberg abgeschlossen, mit dem insgesamt rund 700.000 Euro investiert wurden.