Beliebte Einrichtung in Stecklenberg Umbau in Seniorenzentrum im Harz: Das plant das DRK anstelle von Pflegezimmern
Zuletzt hat der DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt umfangreiche Arbeiten im Neubauteil des Seniorenzentrums in Stecklenberg umgesetzt. Jetzt ist ein nächstes Projekt geplant, mit dem am Standort etwas ganz Neues entstehen soll.
11.09.2025, 15:30
Stecklenberg/MZ. - Gerade erst hat der DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt sein Bauprojekt im Seniorenzentrum in Stecklenberg abgeschlossen, mit dem insgesamt rund 700.000 Euro investiert wurden.