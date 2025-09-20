Zeitz/MZ/RIC. - Drei Schwerverletzte forderte ein Zusammenstoß zweier Pkw am Sonnabend, 20. September 2025, gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 180 bei Loitzsch nahe Zeitz. Ein Wagen befuhr, laut Polizei, die Kreisstraße aus Richtung Tröglitz kommend. Im Kreuzungsbereich zur B180 kam es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Auto, so die Polizei. Ein beteiligtes Fahrzeug, hieß es weiter, sei durch die Kollision auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der andere Wagen begann in der weiteren Folge zu brennen, so dass auch die Feuerwehr Zeitz zum Einsatz kam. In dem später ausgebrannten Fahrzeug saßen zwei Männer im Alter von 29 und 27 Jahren, in dem anderen Auto ein 56-jähriger Mann. Alle drei Personen wurden schwerverletzt. Sie kamen in Krankenhäuser, wobei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Bereich der Unfallstelle musste mehere Stunden voll gesperrt werden.