100 Teilnehmer bei AfD-Kundgebung gegen den Bau von Windrädern bei Quedlinburg

Quedlinburg/MZ/pek. - In der Spitze bis zu 100 Teilnehmer sind laut Polizei am Samstagnachmittag, 20. September, zu der Kundgebung auf dem Marktplatz in Quedlinburg gekommen, zu der die AfD-Stadtratsfraktion und der Kreisverband Harz der Partei unter dem Motto „Keine Windräder um Morgenrot“ aufgerufen hatten. Bei der Versammlungsbehörde angemeldet waren bis zu 200.