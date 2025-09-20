weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Foodtruck und Catering: Neues Angebot in Helfta - Gastronomie mit Idee

Gastronomie in Eisleben Alter Geldtransporter wird zu einem Foodtruck

Christian Rubow, der seit Jahren als Koch in Eisleben bekannt ist, hat sich mit einem umgebauten Geldtransporter selbstständig gemacht und steht jetzt mit seinem Foodtruck am Einkaufszentrum 3E in Helfta. Er bietet auch mobiles Catering an.

Von Jörg Müller Aktualisiert: 20.09.2025, 19:37
Christian Rubow betreibt einen Foodtruck am Einkaufszentrum 3E in Helfta. Er bietet dort Imbissgerichte und Catering für bis zu 100 Gäste an und setzt auf Regionalität und Abwechslung 
Eisleben/MZ. - Christian Rubow hat als Koch schon einiges erlebt. Nach seiner überbetrieblichen Berufsausbildung hat er sowohl selbstständig – mit seinem Naturkost-Bistro „Nusspips“ – als auch als Angestellter in verschiedenen Gaststätten in Eisleben gearbeitet. Zuletzt war er im Bistro & Café Markt 33 der Unternehmensgruppe Wend beschäftigt. Doch der Wunsch, sich wieder selbstständig zu machen, sei immer in seinem Hinterkopf gewesen, so der 43-jährige Eisleber im Gespräch mit der MZ. Fester Standplatz am Einkaufszentrum