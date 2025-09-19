Outdoor-Blogger aus Braunschweig Mit Instagram-Fotos Geld verdienen: Influencer-Paar postet Geheimtipps für Reisen in den Harz
Die jungen Influencer Anna Jesse und Mario Frigge aus Braunschweig haben keine normalen Jobs. Sie bewerben auf Instagram für rund 80.000 Follower die Region und weitere Reiseziele. Warum sie den Harz für sich entdeckten und wie sie auf sozialen Medien und mit Kreativprojekten ihren Lebensunterhalt verdienen.
Aktualisiert: 20.09.2025, 20:41
Landkreis Harz. - Influencer zu werden ist heutzutage der Traum vieler junger Menschen. Doch das gelingt den Wenigsten. Ein Paar aus Hildesheim schaffte es und verdient seinen Lebensunterhalt mit seiner Präsenz in den sozialen Medien sowie Foto- und Videografieprojekten.