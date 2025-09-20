Tierpark Köthen Mutter stirbt kurz nach der Geburt: Tierparkchef Michael Engelmann wird zum Ziehpapa für Eselfohlen

Am Donnerstag ist im Tierpark Köthen ein kleines Eselfohlen zu Welt gekommen. Es heißt Samira. Doch Mutter Tequila stirbt kurz darauf. Nun kümmert sich Tierparkchef Michael Engelmann um den kleinen Esel - Tag und Nacht. Wie geht es jetzt weiter?