Tierpark Köthen Mutter stirbt kurz nach der Geburt: Tierparkchef Michael Engelmann wird zum Ziehpapa für Eselfohlen
Am Donnerstag ist im Tierpark Köthen ein kleines Eselfohlen zu Welt gekommen. Es heißt Samira. Doch Mutter Tequila stirbt kurz darauf. Nun kümmert sich Tierparkchef Michael Engelmann um den kleinen Esel - Tag und Nacht. Wie geht es jetzt weiter?
Köthen/MZ. - Manchmal liegen Freud und Leid sehr dicht beisammen. Am Donnerstag ist im Tierpark Köthen ein kleines Eselkind zur Welt gekommen. Doch keine zwei Stunden nach der Geburt kollabierte Mutter Tequila, wie der Tierpark in den sozialen Medien am Wochenende mitteilte.