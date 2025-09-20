Der Weltkindertag fiel diesmal genau auf die Eisleber Wiese und das bei herrlichstem Spätsommerwetter. Hier gibt es Impressionen vom Wiesensamstag und wir blicken auch hinter die Kulissen.

Kindertagsgeschenke hielt Marcel Fürth aus Hübitz parat. Ein bunter Ballon gehört einfach zum Wiesenbummel mit Kindern.

Eisleben/MZ - Wohin zum Weltkindertag? Das war in Eisleben an diesem Samstag keine wirkliche Frage, denn natürlich ging es zum Wiesenmarkt. Sommerliche Temperaturen und Sonne satt lockten hin zum Flanieren auf der vier Kilometer langen Festmeile.