504. Eisleber Wiesenmarkt Wohin zum Weltkindertag? Das war in Eisleben keine Frage
Der Weltkindertag fiel diesmal genau auf die Eisleber Wiese und das bei herrlichstem Spätsommerwetter. Hier gibt es Impressionen vom Wiesensamstag und wir blicken auch hinter die Kulissen.
Aktualisiert: 20.09.2025, 18:05
Eisleben/MZ - Wohin zum Weltkindertag? Das war in Eisleben an diesem Samstag keine wirkliche Frage, denn natürlich ging es zum Wiesenmarkt. Sommerliche Temperaturen und Sonne satt lockten hin zum Flanieren auf der vier Kilometer langen Festmeile.