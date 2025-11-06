Für ihr Engagement in der Aus- und Weiterbildung ist die Bohai Trimet Automotive Holding GmbH in Harzgerode von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg mit dem Bildungspreis geehrt worden - und das nicht zum ersten Mal. Doch die Gefühlslage ist eine andere als sonst.

Zum fünften Mal hat das Unternehmen den Bildungspreis bekommen. Die Lehrwerkstatt – im Hintergrund – ist das Herzstück der Ausbildung.

Harzgerode/MZ. - Sie sind von 2015, 2017, 2018 und 2023. Und die neueste Trophäe trägt die Inschrift von diesem Jahr. Aufgereiht wie Perlen auf einer Kette stehen die Bildungspreise in der Lehrwerkstatt der Bohai Automotive Holding GmbH in Harzgerode. Ende Oktober hat die Industrie- und Handelskammer Magdeburg in einer Feierstunde in der Johanniskirche wieder zwölf Unternehmen geehrt, die sich in der Aus- und Weiterbildung besonders stark engagieren. Darunter einmal mehr der Automobilzulieferer aus dem Harz.