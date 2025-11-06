Seit zehn Jahren fährt Daniel Hagenauer mit seiner mobilen Mosterei übers Land. In Draschwitz in der Elsteraue hat er ein festes Domizil. Die MZ schaute ihm über die Schulter.

In Draschwitz gibt es frischgepressten Saft vom eigenen Apfel

So schaut die mobile Mosterei von Daniel Hagenauer aus. Seit zehn Jahren tourt er damit übers Land. In Draschwitz hat er sein Domizil.

Draschwitz/MZ. - Die Sonne scheint in der Elsteraue, doch es weht ein rauer Wind. Vor dem Pfarrhaus in Draschwitz stehen zahlreiche Autos, denn an diesem Tag ist die mobile Mosterei geöffnet. „Eigentlich habe ich ein kleines Jubiläum, doch keine Zeit zum Feiern“, sagt Daniel Hagenauer.