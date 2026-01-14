Ehrenamt im Harz Thale sucht Helden: So nominierst du Vereine und Einzelpersonen für den Goldenen Thalix
Wer bekommt den „Goldenen Thalix“ 2026? Die Stadt Thale sucht Vorschläge für engagierte Vereine und Einzelpersonen, die am 14. März bei der großen Gala ausgezeichnet werden.
Thale/MZ/son. - Einzelpersonen wie Werner Körner in Westerhausen und Heide Anacker in Friedrichsbrunn oder Vereine wie „Pro Feuerwehr“ in Thale und der Förderverein Tierpark Hexentanzplatz – viele sind schon mit dem „Goldenen Thalix“ ausgezeichnet worden. Die große Frage ist: Wer holt sich den Teufel 2026, mit dem besonderes ehrenamtliches Engagement in der Stadt Thale ausgezeichnet wird?