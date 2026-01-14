Wer bekommt den „Goldenen Thalix“ 2026? Die Stadt Thale sucht Vorschläge für engagierte Vereine und Einzelpersonen, die am 14. März bei der großen Gala ausgezeichnet werden.

Thale sucht Helden: So nominierst du Vereine und Einzelpersonen für den Goldenen Thalix

An wen geht der „Goldene Thalix“ 2026? Die Stadt Thale bittet um Vorschläge.

Thale/MZ/son. - Einzelpersonen wie Werner Körner in Westerhausen und Heide Anacker in Friedrichsbrunn oder Vereine wie „Pro Feuerwehr“ in Thale und der Förderverein Tierpark Hexentanzplatz – viele sind schon mit dem „Goldenen Thalix“ ausgezeichnet worden. Die große Frage ist: Wer holt sich den Teufel 2026, mit dem besonderes ehrenamtliches Engagement in der Stadt Thale ausgezeichnet wird?