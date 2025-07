Nach fast drei Jahrzehnten gibt Heide Anacker das Amt der Seniorenbeauftragten von Friedrichsbrunn ab. Wie sich die einstige Thüringerin im neuen Heimatort gleich einbrachte, was sie dort als Freiwillige bewegt hat.

Friedrichsbrunn/MZ. - „Ich habe meinen Hut vergessen. Er ist mein Markenzeichen“, sagt Heide Anacker und holt ihn aus dem Seniorentreff-Raum. Vor dem Gebäude soll ein Foto gemacht werden, von der Frau, die fast 30 Jahre lang die Seniorenbeauftragte von Friedrichsbrunn war. Allein will sie aber nicht geknipst werden, ihre Mitstreiter dürfen nicht vergessen werden. Zufällig spaziert ein Paar an der Straße entlang, es sind die ältesten Mitglieder des Treffs; sie sollen auch aufs Bild. Und so wird es doch ein Gruppenfoto – mit Heide Anacker im Mittelpunkt.