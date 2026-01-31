Am 1. Februar wird Thale wieder zum kunterbunten Narrenzentrum, wenn der große Karnevalsumzug durch die Innenstadt zieht. Welche Straßen dafür gesperrt werden.

Thale dreht durch: Karnevalsumzug wirbelt am 1. Februar durch die Innenstadt

2025 war das Sessions-Motto des Thalenser Carneval-Clubs „Kreuz und Quer mit dem TCC durchs Meer“. Am 1. Februar gibt es den nächsten Karnevalsumzug.

Thale/MZ/son. - Jetzt wird’s bunt: Der Karnevalsumzug zieht am Sonntag, 1. Februar, durch Thale. Los geht es um 14 Uhr. Dafür sind ab 13 Uhr zwei Straßen für den öffentlichen Durchgangsverkehr gesperrt.

Nämlich die Jägerstraße (bis 20 Uhr) und die Karl-Marx-Straße (bis 16 Uhr). Außerdem gilt für diese Zeit ein absolutes Halte- und Parkverbot.

Lesen Sie auch: Tierpark Thale lädt zur nächtlichen Entdeckungstour

Der bereits 22. Umzug steht unter dem Motto „Der Karneval ist voller Schwung – verliebt, verrückt und ewig jung“ und startet am Parkplatz Bodetal. Von dort aus zieht er durch die Innenstadt bis zum Klubhaus Thale. Viele Vereine und Institutionen sowie Spielmannszüge präsentieren sich den Zuschauern am Straßenrand.

Weitere Termine in Thale: Seniorenkarneval und Prunksitzung

Anschließend gibt es ab 15 Uhr im Klubhaus einen Vorgeschmack auf die Session 2026; der Eintritt ist frei. Der Thalenser Carneval-Club (TCC) und die Freiwillige Feuerwehr Thale sorgen für Stimmung. Und das Sozialzentrum Bode bietet Kuchen, Herzhaftes und Getränke an.

Ein weiterer Termin in der Narrenzeit ist der Seniorenkarneval am 7. Februar ab 15 Uhr im Klubhaus. Karten gibt es im Sonnenstudio Rüge. Ein Buspendelverkehr aus den Ortsteilen ist gesichert, Infos dazu gibt es bei der Stadt Thale unter Telefon 03947/47 01 09.

Es folgen die Prunksitzung am 14. Februar und das 16. Landesprinzentreffen Sachsen-Anhalts vom 20. bis 22. Februar.