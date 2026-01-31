Plodda/MZ. - Eine unschöne Überraschung hat am Donnerstag, 29. Januar, eine Frau in Plodda erlebt.

Nach den Angaben der Polizei waren der Anwohnerin des Schmerzer Wegs gegen 19 Uhr auf ihrem Wohngrundstück zwei dunkel gekleidete Männer aufgefallen. Einer hielt ein größeres Stück Holz in der Hand. Als sie die Unbekannten ansprach, ergriffen sie die Flucht und rannten in Richtung eines Waldgebietes. Eine Polizeistreife suchte noch die nähere Umgebung ab, konnte die Männer jedoch nicht mehr feststellen.

Während dessen fiel den Beamten auf, dass sich die Gesuchten offenbar zuvor auch auf einem Wohngrundstück in der Waldstraße aufgehalten hatten. Die Fußabdruckspuren im Schnee waren deutlich erkennbar. Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es bislang nicht.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auf unbekannte Personen zu achten, die Wohngrundstücke auskundschaften. „Sichern Sie ihr Eigentum und melden Sie verdächtige Wahrnehmungen der Polizei“, heißt es seitens der Polizei.