weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Nach Insolvenz: Kündigungen für Elsnigker Fensterbauer - Gewerkschaft sieht „unternehmerisches und moralisches Versagen“

Nach Insolvenz Kündigungen für Elsnigker Fensterbauer - Gewerkschaft sieht „unternehmerisches und moralisches Versagen“

Das Kapitel OL Produktionsgesellschaft in Elsnigk ist beendet. Die Gewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe.

31.01.2026, 08:00
Die Fensterbauer haben ihre Kündigungen erhalten.
Die Fensterbauer haben ihre Kündigungen erhalten. Foto: Gewerkschaft

Elsnigk/MZ. - Die Beschäftigten der OL Produktionsgesellschaft in Elsnigk haben nach der Insolvenz Ende 2025 in dieser Woche ihre Kündigungen erhalten. Dies teilte Sebastian Fritz, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Halle-Dessau, am Donnerstag in einer Presseinformation mit. Der Betrieb fertigte Holz- und Holz-Aluminium-Fenster sowie Türen in Serie und Einzelfertigung.