Das Kapitel OL Produktionsgesellschaft in Elsnigk ist beendet. Die Gewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe.

Kündigungen für Elsnigker Fensterbauer - Gewerkschaft sieht „unternehmerisches und moralisches Versagen“

Die Fensterbauer haben ihre Kündigungen erhalten.

Elsnigk/MZ. - Die Beschäftigten der OL Produktionsgesellschaft in Elsnigk haben nach der Insolvenz Ende 2025 in dieser Woche ihre Kündigungen erhalten. Dies teilte Sebastian Fritz, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Halle-Dessau, am Donnerstag in einer Presseinformation mit. Der Betrieb fertigte Holz- und Holz-Aluminium-Fenster sowie Türen in Serie und Einzelfertigung.